للحدّ من نشاط سوق السّوداء…إنشاء منطقة حرّة بين ليبيا وتونس

أخبار ليبيا24ــ خاصّ

وافقت الحكومة التّونسية، على إنشاء منطقة اقتصادية حرّة للأنشطة التّجارية واللوجستيّة، في (بن جردان) الواقعة على الحدود التونسية الليبية.

وقال وزير التّجارة التونسي “عمر الباهي” بعد وضع حجر الأساس للمنطقة الحرة “إن هذا المشروع، يهدف إلى خلق (8000) فرصة عمل، بشكل مباشر وغير مباشر، وهو جزء من الجهود المبذولة لدمج النشاط الاقتصادي غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي”.

وكشف مسؤولون تونسيون، أنّ هذه الخطوة تأتي محاولة ؛لاحتواء البضائع المهرّبة وتعزيز التجارة والحد من نشاط سوق السوداء ،الذي أضعف الاقتصاد ، وخاصة منذ عام 2011م.

الجدير بالذكر أن المنطقة الحرة الجديدة، تقع على بعد (10) كيلومترات فقط من معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا و (50) كم من ميناء جرجيس التجاري في جنوب شرق تونس.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من المشروع في أبريل، حيث سيشمل بناء البنية التحتية ، بما في ذلك محطة توليد الكهرباء، ومحطة لمعالجة النفايات، والطرق، ووضع قنوات التصريف والصرف الصحي.