بورقعة يعد بتفعيل الأمن في جامعة طبرق 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

بحث آمر منطقة طبرق العسكرية، آمر الغرفة الأمنية لواء “هاشم بورقعة”، مع رئيس جامعة طبرق”عبدالعزيز بوحليقة”، الوضع الأمني داخل الجامعة.

وتحدّث رئيس جامعة طبرق وعمداء كليات الطب والتربية والقانون، عن الاختراقات الأمنية التي تحدث ، مثل دخول مسلحين داخل الحرم الجامعي، دون أي رادع أو مانع ، وتسببهم في جرح وإصابة العديد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس منذ وقت مضى .

وطالب عمداء الكليات، آمر منطقة طبرق العسكرية، بضرورة توفير الأمن داخل الحرم الجامعي؛ لمنع هذه الخروقات الكارثية علما بأن هؤلاء المسلحين ، هم شباب لا تمت لهم أي صلة بالطلبة ولا بأعضاء هيئة التدريس.

هذا ووعد “بورقعة”، بتفعيل الأمن وإنشاء نقاط أمنية داخل الجامعة والكليات التابعة لها، وأنهم سيضربون بيد من حديد كل المخالفين؛ لإعادة هيبة الأمن داخل الجامعة وتطبيق القوانين ضد المخترقين الذين قاموا بإرهاب الطلبة والطالبات.