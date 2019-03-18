بعد حادثة غدوة .. الغزوي يصدر أوامره بالتعامل مع الخارجين عن القانون بالرد المباشر

بعد حادثة غدوة .. الغزوي يصدر أوامره بالتعامل مع الخارجين عن القانون بالرد المباشر

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي تعليماته لكافة الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية المكلفة بالعمل بالغرفة بالتعامل مع أي مصدر للنيران بالمثل فور وقوعها .

وطالب الغزوي في بيان أصدره الأحد الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية بالضرب بيد من حديد لأي مجرم يتطاول على المكلفين بتوفير الأمن للمواطن أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني.

يشار إلى أن منطقة غدوة بالجنوب شهدت فجر اليوم الإثنين، حالة من التوتر الأمني عقب هجوم مسلح شنته مجموعة إرهابية على المنطقة.

وقال شاهد عيان من مدينة غدوة، إن الهجوم تم فجر اليوم حيث قامت مجموعة بمداهمة بيوت أحد عائلات المدينة، واخذ المطلوبين وهم ثلاثة أشخاص من عائلة الصالحين وسرقة كل ما يصادفهم من مال واكل”.

وتابع الشاهد “المجموعة كانت ملثمة ولهجتهم من الشرق وهم من بقايا سرايا بنغازي مع أفراد من المرتزقة التشادية، وتم اختطاف ثلاثة أشخاص من المدينة وهم عبدالسلام محمد الصالحين، ومسعود على سعد، وناصر عبدالسلام عبدالله، وإصابة إبراهيم على سعد أخ المخطوف مسعود على سعد، وهو في حالة حرجة، تم نقله إلى مركز سبها الطبي”.

يشار إلى أن مدينة غدوة تقع على بعد 60 كم جنوب شرقي مدينة سبها.