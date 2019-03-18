العيساوي يكشف عن موعد وصول المنتخب لصفاقس

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

كشف مدرب المنتخب الوطني، لكرة القدم “فوزي العيساوي”، أن المنتخب سيصل مدينة صفاقس التونسية في 19 من شهر مارس الجاري، بعداستكمال معسكر سوسة.

وأوضح “العيساوي” – بحسب الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم على فيس بوك – أن هذه الخطوة تأتي لوضع آخر اللمسات؛ لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم .

وأشار “العيساوي” إلى أن معسكر المنتخب الحالي في مدينة سوسة، سيتواصل لفترة ثلاثة أيام قبل السفر إلى صفاقس، معبرًا عن أمنيته أن يكون اللاعبين في الموعد؛ لانتزاع ورقة التأهل للكان.

هذا والتحق مساء أمس الأحد، المحترف في صفوف اتحاد العاصمة الجزائري “مؤيد اللافي” بمعسكر المنتخب، وخاض التدريبات مع اللاعبين، وينتظر وصول باقي المحترفين تباعاً .

من جهة أخرى، وصلت بعثة منتخب جنوب أفريقيا أمس الأحد، إلى تونس، وكان في استقبالها، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم “مجدي شعيب” ومدير المنتخب الليبي “سالم صولة”.

وسيلتقي المنتخب الليبي نظيره عند (24) من شهر مارس الجاري على أرضية ملعب الطيب المهيري بصفاقس، وذلك ضمن الجولة الختامية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كاس الأمم الأفريقية مصر 2019م، في مواجهة ستحدد المتأهل رسمياً للكان.