خلال عملية جراحية.. إخراج 47 مسمارًا من معدة مريض في البيضاء

خلال عملية جراحية.. إخراج 47 مسمارًا من معدة مريض في البيضاء

أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى قسم الجراحة، بمستشفى الثورة بمدينة البيضاء، مساء الأحد، عملية لمواطن، تم من خلالها استخراج أجسام معدنية متواجدة بمعدته.

وبين الطبيب “ناصر مصباح”، أخصائي جراحة بالمستشفى لـ”أخبار ليبيا 24″، أن طاقم طبي مختصّ بمستشفى الثّورة أجرى هذه العملية لمريض يعاني من ألم شديد في معدته، واتضح فيما بعد أن الألم ناتج عن وجود47 مسمارًا معدنيًا، إضافة إلى قطع معدنية أخرى داخل معدته.

وأضاف الطبيب”مصباح” أن المواطن ــ بعد تعرضه لألم حاد ــ تم إسعافه في قسم الطوارئ وبعد إجراء الكشف والمعاينة وتصوير الأشعة، تبين وجود أجسام غربية، بأعداد كبيرة داخل معدته، وفور التأكد من ذلك، تم التدخل الجراحي؛ للتخلص من هذه المعادن .

ولفت إلى أن هذه العملية استغرقت ساعة تقريبا ، منوهًا إلى أن المريض يعاني من مشاكل نفسية وفقًا لما أكدته عائلته، في حين أكد آخرون أنه يتعاطى المخدرات .