إعلام أمن بنغازي : الشائعات بارتفاع معدل الجريمة في المدينة لا أساس لها من الحقيقة

إعلام أمن بنغازي : الشائعات بارتفاع معدل الجريمة في المدينة لا أساس لها من الحقيقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي النقيب أحمد المسماري أن معدل الجريمة انفخض بشكل كبير وملحوظ في مدينة بنغازي عقب تفعيل العديد من أقسام ووحدات مديرية الأمن وانطلاق أعمال الخطة الأمنية رقم 4 التي أطلقها وزير الداخلية لتأمين المدينة.

وكما أكد المسماري انخفاض معدل الجريمة خاصة فيما يتعلق بالسطو المسلح، لافتًا إلى أن قسم البحث الجنائي والنجدة والتحريات العامة بالمديرية، إضافة إلى إدارات وزارة الداخلية تمكنت من القبض على العديد من التشكيلات العصابية المسلحة التي كانت تمتهن السطو المسلح والحرابة.

وطالب المسماري من كافة الصحفيين والإعلاميين استقاء المعلومات من مصادرها، مشيرًا إلى أن معدل الجريمة قد انخفض وفقًا للإحصائيات التي أعدتها وحدة الإحصاء الجنائي بمديرية أمن بنغازي.

وأشار إلى أن 25 مجرمًا تم القبض عليهم من قبل الإدارة العامة للبحث الجنائي، بسبب امتهانهم لعمليات السطو المسلح والسرقة بالإكراه، لافتًا إلى أن هناك من يؤجج الرأي العام ضد المؤسسة الأمنية التي تعمل على قدم وساق من أجل الحد من الجريمة وعدم الإفلات من العقاب.

وقال إن هناك العديد من المواقع المعتمدة، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي تبث سمومها عبر إعلانات ممولة هدفها إيصال رسالة لمن يصطاد في الماء العكر بأن بنغازي ليست آمنة وهو مناف للحقيقة تماما.

وأوضح أن خبرا مفاده “إصابة مواطن بعيار ناري بسبب عملية سطو مسلح” غير صحيح وعار عن الصحة تمامًا، لكون المصاب تعرض لإصابة بعيار ناري بسبب مشاجرة مع رفاقه المعلومين لدى الجهات الأمنية وفقا لسجلات البلاغات اليومية.