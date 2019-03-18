انطلاق برنامج تدريبي للنساء استعدادًا للانتخابات البلدية في المرج

انطلاق برنامج تدريبي للنساء استعدادًا للانتخابات البلدية في المرج

أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي الذي يستهدف المرشحات المحتملات لانتخابات المجالس البلدية، أمس السبت، بمدينة المرج، برعاية منظمة المروج النسائية.

وقالت المشرفة علي البرنامج التدريبي ناجية عوينة، إن هذا البرنامج يتضمن عدة محاور ومسائل تتصل بـمشاركة المرأة في الانتخابات، منها معوقات الوصول إلي مواقع صنع القرار، الإعلام، ظروف الدوائر الانتخابية وفقاً لمعطيات كل دائرة من حيث طبيعة تركيبتها ونتائج الانتخابات السابقة.

وأضافت عوينة، أن من ضمن تلك المحاور، كيفية بناء التحالفات لضمان أكبر عدد من أصوات الناخبين والناخبات، وأسس إدارة العملية الانتخابية مالياً وإدارياً، بما يمكّن المرشحة من الوصول للكتلة الناخبة في الدائرة.

وسيتواصل هذا البرنامج، لمدة ثلاثة أيام، يعقبه آخر يستهدف تدريب النساء كموظفات بالحملات الانتخابية، وذلك ضمن نشاط يستهدف زيادة المشاركة السياسية للمرأة .