صحة الوفاق توقع مع موسكو على اتفاقيات تعاون مشترك وتوأمة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

خلصت زيارة وكيل عام وزارة الصحة، بحكومة الوفاق الوطني “محمد هيثم”، للعاصمة الرّوسيّة “موسكو”، إلى التوقيع على اتفاقيات تعاون مشترك بين البلدين، في مجالات الخدمات الصحية الأساسية وتعزيزها وتوأمة وإدارة المستشفيات والمراكز الصحية.

ونصت الاتفاقية، على تعزيز التعاون في مجال العلوم والأبحاث الطبية، وتبادل المعلومات وتنظيم زيارات متبادلة لخبراء الصحة في البلدين.

هذا وبحث وكيل عام وزارة الصحة، في لقائه مع النائب الأول لوزير الصحة الروسي “ديميتري كوستينيكوف”، إنشاء مصنع لإنتاج المحاليل الطبية في ليبيا، إلى جانب الإعداد لتنفيذ برامج تدريبية، للعناصر الليبية الطبية والطبية المساعدة.

وتأتي هذه الزيارة، تنفيذًا لقرار رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” رقم 280 لسنة 2019م، بشأن تكليف وكيل عام وزارة الصحة، بمهمة عمل رسمية في روسيا لمدة 5 أيام، ؛للتباحث حول تعزيز التعاون الصحي بين البلدين