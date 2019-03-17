بسبب القبض على أحد مؤيدي عملية الكرامة .. توتر أمني في طرابلس

بسبب القبض على أحد مؤيدي عملية الكرامة .. توتر أمني في طرابلس الاشتباكات اندلعت على خلفية القبض على منتسب لجهاز التمركزات الأمنية، يدعى "محمد الكشيك"، من قبل مليشيا "فرسان جنزور"

أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت منطقتا جنزور والسياحية غرب طرابلس، في ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الأحد، اشتباكات متقطعة بين مليشيا “فرسان جنزور”، ومجموعة منتسبة لما يعرف بجهاز التمركزات الأمنية .

وأصدر مايسمي بجهاز الامـن العام بياناً بشأن الاشتباكات التى وقعــت بمنطقــة السياحيــة بطرابلــس نفى فيه مشاركة أى من أفراده فيها .

وقال الجهاز في بيان له اليوم الأحد عبر مكتب التواصل والإعلام التابع إنه كان طرفاً للتوصل إلى التهدئة عن طريق التواصل مع طرفي الاشتباك ولم يكن طرفاً فيها .

وأضاف : ”عند تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل قامت مجموعة من سيارات الدفع الرباعي تتبع لما يسمى القــوة الوطنيــة المتحركــة يفوق عددها العشرون سيارة بالدخول إلى منطقة السياحية دون تنسيق مسبق مع الغرفة الأمنيـــة المشتركة ببلدية حي الأندلس الكبرى وقاموا باستفزاز عناصر الدوريات المتمركزة بجزيرة دوران الغيران ” .

وقال الجهاز بأنه ومع كل هذا لم يتم التعامل مع سيارات القوة الوطنية المتحركة من قبل الدوريات والأفراد التابعين للجهاز وأضاف : ” أثناء مرور مجموعة السيارات استوقفهم مجموعة أفراد تابعين لجهة أمنية آخري وتم تبادل إطلاق النار مما أدى إلى اندلاع الاشتباكات بينهم ” .

وأكد الجهاز عدم مسؤوليته عن مثل هذه الأعمال التي وصفها بغير المسؤولة والتي من شأنها ترويع المواطنين والإخلال بالأمن داخل المناطق المكلفين بتأمينيها وفق تكليف وزارة الداخلية، وذلك بحسب نص البيان.

وفي ذات الشأن، قال مصدر محلي من منطقة السياحية، إن الاشتباكات اندلعت على خلفية القبض على منتسب لجهاز التمركزات الأمنية، يدعى “محمد الكشيك”، من قبل مليشيا “فرسان جنزور”، والتي كانت ستسلمه إلى قوة الردع الخاصة.

وأضاف المصدر المحلي أنه لم يتأكد حتى الآن القبض على “محمد الكشيك”، من قبل قوة فرسان جنزور، متابعًا أن “الكشيك” هو من بين مؤيدي قوات المشير “خليفة حفتر” .

ونشر “الكشيك” على صفحته الشحصية بموقع الفيس بوك، منشورات مؤيدة للمشير خليفة حفتر، ولقيادة عملية الكرامة.