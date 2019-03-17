ضبط أكبر كمية خمود مستوردة .. بعد توحيد الجهود بين وزارتي الداخلية بحكومتي الوفاق والمؤقتة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن أعضاء التحري والقبض فرع إجدابيا التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط شاحنة وعلى متنها قرابة حوالي 70 صندوق من الخمور المستوردة .

وأوضحت داخلية الوفاق بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أنه تم ضبط الشاحنة اليوم الأحد، بعد ورود معلومات تفيد بأن هناك شاحنة قادمة من مدينة طرابلس إلى مدينة بنغازي وعلى متنها خمور أجنبية الصنع.

وثمّنت الوزارة كافة جهود رجال الأمن من أجل مكافحة هذه السموم التي تفتك بالشباب و البلاد.

وكان وفد من القيادات الأمنية بالمنطقة الغربية والجنوبية برئاسة مدير أمن طرابلس العميد سالم السائح قريمدة قام بزيارة إلى مدينة بنغازي في نهاية ديسمبر من العام الماضي التقى فيها الوفد مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز وعدد من القيادات الأمنية بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في بيان لها أن هذه الزيارة تأتي ترتيبًا على موافقة وزيري الداخلية بحكومتي الوفاق الوطني والحكومة المؤقتة على المبادرة الوطنية التي قُدِمت لهما لتوحيد الجهود الأمنية وحلحلة كل المختنقات التي تحول دون فرض الأمن في كامل التراب الليبي.

وأضافت الوزارة :“مبادرة وطنية مهنية مؤسسية .. تنادى بها لفيف من ضباط الشرطة والأمن .. هدف من خلالها ترسيخ مضامين التكامل والتنسيق الأمني والشرطي بين كافة مكونات المؤسسة الأمنية في ربوع ليبيا”.

هذا وقام الوفد بعقد اجتماع موسع نوقش فيه أبرز المواضيع والمختنقات والمشاكل التي تعترض سير العملية الأمنية ذات الطابع التنظيمي والإداري والجنائي.

ونتج عن الاجتماع التوصل إلى العديد من النتائج والتوصيات التي من شأنها حلحلة جل المواضيع الإستراتيجية التي طُرحت في هذا الاجتماع.

وتأتي هذه المبادرة توحيداً للجهود الأمنية بين وزارتي الداخلية بحكومتي الوفاق الوطني والمؤقته بسبب الوضع الأمني في ليبيا، حيث اقتضت الحاجة لهذه المبادرة على أن توحد صفوف وزارة الداخلية بعيدًا عن التجاذبات السياسية، وفقًا لمكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

وفي ختام هذه الزيارة قدم مدير أمن طرابلس عميد سالم السائح قريمدة إلى مدير أمن بنغازي هدية رمزية متمثلة في درع كعربون تواصل وتعزيز ثقة وتكامل بين المديريتين. طرابلس وبنغازي.