مصلحة الأحوال المدنية تفتتح فرعها في درنة

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قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر إنه تم اليوم الأحد، افتتاح فرع مصلحة الأحوال المدنية في مدينة درنة شرق ليبيا.

وكشف بالتمر عن صدور قرارات تتعلق بإنشاء مكاتب خدمية في كل من باب شيحا والساحل ومنطقة الفتايح لتسهيل الخدمات على المواطنين، من النساء وكبار السن، والحصول على المستخرجات والأعمال اليومية في فرع ومكاتب السجل المدني درنة.

وأثنى رئيس مصلحة الأحوال المدنية على المجهودات المبذولة من قبل مدير فرع المصلحة خير الله الكيش، وشباب السجل المدني العاملين بجد واجتهاد حسب وصفه.