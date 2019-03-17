الأولمبياد الخاصّ الليبي يقتنص 17 قلادة في الألعاب العالمية

أخبار ليبيا24- خاصّ

حصد أبطال الأولمبياد الخاص الليبي في اليومين الأول والثاني من منافسات الألعاب الصيفية العالمية 2019م، بأبوظبي الإماراتية 17 قلادة متنوعة.

وحقق أبطال ليبيا 4 قلائد ذهبية و 11 قلادة فضية وقلادتين نحاسيتين، واستطاع الربّاع “صفوان الشروالي” من جني ثلاث قلائد فضية، وقلادة نحاسية، بمنافسات وزن 66 كجم في لعبة رفع الأثقال.

وحصد الربّاع الدولي “أحمد عزوز” 3 ذهبيات وفضية في الألعاب الصيفية العالمية في منافسات وزن 74 كجم في لعبة رفع الأثقال.

كما استطاع العداء “أنور الدكام” من الظفر بالقلادة الفضية لسباق نصف الماراثون، وحققت الرباعة الليبية “سعاد زايد” 3 قلائد فضية وقلادة نحاسية في وزن 43 كجم، و حققت زميلتها في المنتخب الرباعة “سلوى بوشناف” قلادة فضية وقلادتين نحاسيتين في وزن 52 كجم، في أولى أيام منافسات لعبة رفع الأثقال، فيما حقق فريق البوتشي ذهبية اللعبة.