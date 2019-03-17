الرّقابة على الأغذية يرفض شحنة من الزبيب و بذور القرع (سمينسة)

الرّقابة على الأغذية يرفض شحنة من الزبيب و بذور القرع (سمينسة)

أخبار ليبيا24

أعلن مركز الرّقابة على الأغذية والأدوية، عن رفض شحنة مواد غذائية وكان نوع السلعة المرفوضة هو الزبيب و بذور القرع (سمينسة) .

وأوضح المركز أن أسباب الرفض، جاءت لعدم وجود بيانات توضيحية على العبوات و الأكياس، وهذا يعد مخالفا للمواصفات القياسية الليبية رقم (53) لسنة 2003م، الخاصة بالبيانات التوضيحية على أغلفة وعبوات المواد الغذائية.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” إلى أن الكمية المرفوضة كانت 2000 كرتونة زبيب ، 3000 كرتونة بذور القرع(سمينسة).

ولفت مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، إلى أن بلد المنشأ لهذه السلع هوتركيا وإيران وبلد المصدر تركيا، موضحًا أن نقطة الوصول كانت ميناء الخمس.