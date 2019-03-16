إدارة مطار بنينا الدولي تؤكد قرب انطلاق مشروع صالة الركاب المؤقتة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت إدارة مطار بنينا الدولي قرب انطلاق مشروع صالة الركاب المؤقتة في المطار.

وأوضح مدير الشؤون الإدارية والمالية في إدارة مطار بنينا أسامة منصور أن الصالة ستنفذها شركة “NEMO” الكورية.

وشهد محيط مطار بنينا في عام 2014 معارك عنيفة بكافة أنواع الأسلحة بين قوات الجيش والجماعات الإرهابية في محاولة من الأخيرة السيطرة على المطار وقاعدة بنينا.

وسعت الجماعات الإرهابية إلى السيطرة على مطار مدينة بنغازي، نظرًا لاستخدام الجيش المطار لإقلاع الطائرات التي كانت تستهدف تجمعات الجماعات الإرهابية، وأطلقت الجماعات الإرهابية عملية سماتها “عملية تحرير مطار بنينا والقاعدة الجوية”.

واستعملت تلك الجماعات المهزومة أسلحة ثقيلة ومتوسطة وكذلك خفيفة مع قصف عشوائي، دامت لمدة أشهر إلى أن تمكنت قوات عملية الكرامة حسم المعركة لصالحها. وقد بلغ عدد الهجمات على المطار من قبل الجماعات الإرهابية أحد عشر هجوما فاشلا منذ انطلاق عملية الكرامة في الرابع عشر من مايو العام 2014.