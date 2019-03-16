“داعش” يخسر مصادر التمويل… والعناصر يهدّدون قائدهم

أخبار ليبيا 24 – خاص

يحصل “داعش” على ثروته بشكل رئيس من ثلاثة مصادر، أولًا، النفط والغاز في الأراضي اللّيبيّة التي سيطر عليها بحيث استطاع بيع هذه الموارد بما يقارب 500 مليون دولار من خلال عمليّات بيع داخليّة بشكل أساسيّ.

ثانيًا، فرض الضرائب والابتزاز؛ فبصفته كيانًا يملك أراضي، يجمع التنظيم ضرائب مختلفة ورسومًا من السكان الخاضعين لسيطرته. ثالثًا، عندما استولى “داعش” على المناطق الغنيّة اقتصاديًّا في ليبيا، نجح في نهب أكثر من 500 مليون دولار نقدًا من المصارف والمؤسسات فيها، ناهيك عن مصادر التمويل الخارجي والأنشطة غير الشرعيّة الأخرى الّتي تدرّ مبالغ طائلة للتنظيم.

لجأت الدولة اللّيبيّة إلى حلٍّ عسكريٍّ يحمي البلاد من الخطر الداعشيّ المستبّد بمصادر البلاد الماليّة والأساسيّة. لقد تمّ تنظيم حملات جويّة استهدفت قدرة التنظيم على استخراج النفط والغاز وتكريرهما ونقلهما. وقد سجّلت هذه الحملات نجاحًا ملحوظًا من حيث تقليص أرباح النفط التي يجنيها التنظيم من أراضيه.

وبعدما خسر داعش سيطرته على بعض الأراضي ثم على مصادر النفط، أصبحت قدرته على جمع الضرائب محدودة أيضًا لأنّ الأموال التي تتدفق إلى أراضيه محدودة. وتعمل وزارة الخزانة مع الحكومة اللّيبيّة لخفض السيولة في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم. كما لجأت الأجهزة العسكريّة اللّيبيّة إلى شنّ ضربات جوية على مواقع يحتفظ فيها داعش بالأموال النقدية، ما أدّى إلى استرجاع ملايين لا تحصى من الدولارات.

وخلّفت هذه التدابير آثارًا سلبيّة على التّنظيم الّذي عانى من ضائقة مالية كانت هي الأخرى سببًا في حرمان العناصر الداعشيين من حصصهم من الأموال مقابل العمليّات الّتي يشاركون فيها. ونتيجةً لذلك انتشر الفساد في كنف التّنظيم، وبات العناصر يخونون بعضهم بعضا ومنهم من يغادر التّنظيم من دون رجعة مهدّدًا القادة بإفشاء أسرارهم ومخطّطاتهم أمام الدّولة.