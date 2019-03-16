فيديو .. هجوم على مصلين بمسجد في لندن

فيديو .. هجوم على مصلين بمسجد في لندن وجاءت هذه الحادثة في الوقت الذي أعلنت فيه بريطانيا تشديد إجراءاتها الأمنية تحسبا لأعمال إرهابية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تعرض شاب لهجوم “بمطرقة” و”لوح خشبي” خارج مسجد في شرق العاصمة البريطانية لندن، فبحسب شهود عيان فإن مجموعة مؤلفة من ثلاثة رجال هتفوا بعبارات معادية للمسلمين بينما مروا بسيارتهم قرب المسجد.

وأضاف الشهود أن ثلاثة رجال مروا بسيارتهم قرب مسجد يقع في شارع كامم ستريت، وتهجموا على المصلين بعبارة “إرهابيين”.

ليتعقب عدد من المصلين السيارة الزرقاء التي توقفت وخرج منها المشبه فيهم ليهاجموا أحد المصلين بسلاح يعتقد بأنه “مطرقة”.

وقالت الشرطة إن الضحية يبلغ من العمر 27 سنة أصيب بجروح في الرأس، ليفر المشبه بهم بسيارتهم، بحسب صحيفة “thesun” البريطانية.

وصرح متحدث باسم الشرطة بأن المشتبه بهم غادروا مكان وقوع الجريمة قبل وصول الشرطة، وأضاف بان التحقيقات لاتزال جارية لتتبع السيارة.

وكان أصدقاء المصاب قد نقلوه إلى مشفى في شرق العاصمة، وتبين أن إصابته ليست خطيرة، إلا أنه أساء معاملة موظفي المشفى، وغادر دون علاج.

وجاءت هذه الحادثة في الوقت الذي أعلنت فيه بريطانيا تشديد إجراءاتها الأمنية تحسبا لأعمال إرهابية.

ويأتي هذا الهجوم بعد مقتل 49 شخصا وإصابة 20 آخرين في هجومين وقعا على مسجدين في مدينة كرايست النيوزيلندية.