بالفيديو .. تجدد الاشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري السترات الصفراء بباريس تعليماتي إلى الشرطة في باريس هي التعامل بأقصى درجات الحزم مع هذه الهجمات غير المقبولة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اندلعت اشتباكات اليوم السبت بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري السترات الصفراء، وسط العاصمة باريس، وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأظهرت لقطات بثتها قناة “بي أف أم تي في” الفرنسية قوات الشرطة وهي تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع، وتستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. كما أظهرت اللقطات تصاعد الدخان إثر احتراق بعض الإطارات.

ومن جانبه، طالب وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير الشرطة بالتعامل بأقصى درجات الحزم مع مثيري الشغب. وكتب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل تويتر: “إنهم دعوا إلى العنف وأتوا ليروا الفوضى تعم باريس، تسلل إليهم مدربون محترفون وملثمون”.

وأضاف الوزير: “تعليماتي إلى الشرطة في باريس هي التعامل بأقصى درجات الحزم مع هذه الهجمات غير المقبولة”.

ويواصل متظاهرو السترات الصفراء احتجاجاتهم في جميع أنحاء فرنسا للأسبوع الـ18 على التوالي .