رئيسة وزراء نيوزيلندا ترتدي الحجاب وتتضامن مع ذوي الضحايا العالم تقديم الدعم اللازم لأهالي الضحايا والوقوف إلى جانبهم، مؤكدة على أهمية الحرية في نيوزيلندا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

زارت رئيس وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردين، مركز “كانتبري” للاجئين في مدينة كرايست تشيرش.

وجاءت زيارة رئيسة الوزراء للتضامن مع أهالي ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين مرتدية الحجاب، كما التقت أردين بالمسؤولين عن المركز.

وأعلنت عن تقديم الدعم اللازم لأهالي الضحايا والوقوف إلى جانبهم، مؤكدة على أهمية الحرية في نيوزيلندا.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في وقت سابق، مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في المسجدين.

وأكدت أن “الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة”، مضيفة أنه “تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى”.