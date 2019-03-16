خطأ فني ضيع فرصة منتخب ليبيا للسباحة الفوز بالذهبية 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

حصد منتخب ليبيا للسباحة، قلادةً فضيّة في سباق التتابع مسافة 25 متر حرة.

وقال مدرب المنتخب الليبي “عبدالخالق السوكني”، إن المنتخب كان قريبا جدا، من الظفر بالقلادة الذهبية، مرجعًا سبب خسارته المركز الأول، إلى خطأ فني غير مقصود.

وتكون المنتخب الليبي المتوج بالفضية من ( نعمان فلفل، عمر الهروس، أمازيغ عزالدّين، ريحان بن جليل ).

وسيشارك البطل الدولي الليبي “نعمان فلفل” اليوم السبت، في منافسات السباحة لمسافة 25 متر فراشة، وسباق 50 متر حرة.