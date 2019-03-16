العيساوي وباني يتسلحان بــ 9 محترفين في مواجهة منتخب جنوب أفريقيا

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

سيتسلح الطاقم الفني للمنتخب الليبي بقيادة “فوزي العيساوي” و”أبوبكر باني” بـ 9 محترفين لاختطاف ورقة التأهل للكان، عند مواجهته منتخب جنوب أفريقيا.

وسيعتمد منتخبنا بشكل كبير على هؤلاء المحترفين، وعلى رأسهم النجم “كروتوني” الإيطالي و”أحمد بن علي” صاحب الأداء المميز في السيرياب والمحترفان في الدوري الأمريكي “محمد منير و”إسماعيل تاجوري الشرادي”، إضافة إلى نجم الترجي التونسي “حمدو المصري” الذي قدم أداءً مبهرًا في الدوري التونسي، والمحترف في البرتغال “المعتصم المصراتي” ومهاجم اتحاد العاصمة الجزائري “مؤيد اللافي” .

هذا وسينتظر الطاقم الفني، التقارير الطبية وكلهم أمل، أن يعطى الإذن لمدافع الرجاء المغربي “سند الورفلي” للعب في المباراة الحاسمة .

وكانت بعثة المنتخب الليبي الأول، قد وصلت إلى تونس أمس الجمعة، للدخول في معسكر تحضيري؛ استعدادًا للمواجهة المصيرية، التي ستجمعه بنظيره الجنوب أفريقي .

وسيلتقي المنتخبان في 24 من مارس الجاري، على أرضية ملعب الطيب المهيري بصفاقس التونسية في الجولة الأخيرة، من تصفيات المجموعة الخامسة، وستحدد نتيجة المباراة المتأهل للكان 2019م .