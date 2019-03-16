بنغازي تحتضن بطولة صيادي ليبيا للرماية بالخرطوش

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

يستعد نادي بنغازي للرماية بالخرطوش، لتنظيم بطولة صيادي ليبيا في الـ 16 من شهر مارس الجاري،وذلك باستضافة نادي الأهلي بنغازي.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي بنغازي للرماية بالخرطوش، بدر العبيدي لـ”أخبار ليبيا 24″، إن البطولة ستضم 42 مشاركًا من مختلف المناطق الغربية والشرقية، مضيفًا أن 14 لاعبًا سيشاركون من نادي بنغازي و 4 مشاركين من البيضاء ولاعبين من المرج، إضافة إلى 10 لاعبين من طرابلس وزوارة والزنتان و والزاوية .

يشار إلى أن نادي بنغازي، تحصل مؤخراً على الإشهار، ويضم عددا من الرماة المهرة، وسبق وأن نظم بطولة “عبد الفتاح يونس” للرماية بمشاركة كبيرة من مختلف مناطق الشرق الليبي.