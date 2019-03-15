النائب أبوبكر الغزالي يطالب المؤسسة العسكرية بتعزيز قواتها في الجنوب 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

طالب عضو مجلس النواب “أبوبكر الغزالي”، المؤسسة العسكرية، بعدم سحب قواتها من الجنوب، وأن تعزز قواتها بقوات إضافية؛ لأن استحقاقات المؤسسة العسكرية كبيرة جداً ؛نظرا لمساحة ليبيا الشاسعة.

ودعا الغزالي، مجلس النواب والمؤسسات الشرعية التابعة للدولة الليبية، أن تبقي على القوات بالعدد الذي يكفل توفير الأمن والأمان، في كافة مدن ومناطق الجنوب؛ لأن الميليشيات لن توقف محاولاتها للنيل من الجنوب الليبي.

وقال “الغزالي” لـ “أخبار ليبيا 24” إن الجنوب كان مستباح وتمارس فيه كل أوجه الجرائم والإرهاب، وكان منتهك ويقتل أبناؤه ويخطفون، بالإضافة إلى أن أبناءه يعانون من مرارة وجود الأجنبي على الأرض الليبية، بين ميليشيات ومرتزقة من تشاد والنيجر.

وأضاف، “انتقلت إلى الجنوب لمتابعة انتصارات القوات المسلحة، ولدعم المؤسسة العسكرية ولتحشيد الرأي العام عند أهل الجنوب؛ لدعمهم للمؤسسة العسكرية وللمحافظة على هذه الانتصارات وللدفع بأهل الجنوب أن يلتحقوا بالمؤسسة العسكرية”.

وأشار النائب “أبوبكر الغزالي”، إلى أنه لو تأخرت القوات العسكرية الليبية ثلاثة أشهر في الدخول للجنوب، لكانت هناك دولة أخرى قائمة، ومعترف بها دولياً؛ بسبب المتآمرين على ليبيا وفي مقدمتها تشاد، التي بيننا وبينهم أعراق مشتركة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الجنوب الليبي، أصبح وضعه مختلف عما كان عليه، وما يحتاجه الجنوب الآن، هو مد جسور التواصل معه، بحيث تدعم كل المناطق، ويكون ذلك عن طريق توفير الوقود بشكل مستمر وتوفير السيولة، وإيصال بقية الخدمات الأخرى المتمثلة في الصحة إليها .

وأضاف أن الجنوب، يعاني من التهميش والتدمير، ويعاني من إجحاف مصرف ليبيت المركزي، مطالبا بضرورة تواجد الحكومة خلف المؤسسة العسكرية؛ لدعم هذه الانتصارات.