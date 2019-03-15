الهلال السّوداني يتعاقد مع لاعب ليبي 

4

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تعاقدت إدارة نادي الهلال السّوداني، مع اللاعب الليبي “الصادق الفيتوري”، لمدة موسم واحد وهذا العقد قابل للتمديد .

جاء تعاقد الهلال مع “الفيتوري”، بتوصية من مدرب الفريق “نبيل الكوكي”، وذلك بعد إنهاء التعاقد مع الظهير الأيسر “محمود أمبدة” .

يذكرأن “الفيتوري” صاحب 25 عام، يمتلك خبرة كبيرة، فلقد سبق له خوض عدة تجارب بإنجلترا ، في نادي (الباروني)، الذي أسسته الجالية الليبية، في بريطانيا و منها انتقل ولعب في مدرسة (مانشستر سيتي)، ثم انتقل منها إلى نادي (سالفورد)، كما لعب في صفوف رديف (مانشستر يونايتد).

المزيد من الأخبار

شباب الجبل يلحق بالصداقة أول هزيمة

الملاكمة الليبية تستعد للبطولة العربية

بوعقيلة يعود بالأهلي بنغازي لصدارة مجموعته الأولى 

النصر يتقدّم بفوز على نجوم إجدابيا

المزيد

شباب الجبل يلحق بالصداقة أول هزيمة

الملاكمة الليبية تستعد للبطولة العربية

بوعقيلة يعود بالأهلي بنغازي لصدارة مجموعته الأولى 

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24