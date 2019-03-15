الهلال السّوداني يتعاقد مع لاعب ليبي 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تعاقدت إدارة نادي الهلال السّوداني، مع اللاعب الليبي “الصادق الفيتوري”، لمدة موسم واحد وهذا العقد قابل للتمديد .

جاء تعاقد الهلال مع “الفيتوري”، بتوصية من مدرب الفريق “نبيل الكوكي”، وذلك بعد إنهاء التعاقد مع الظهير الأيسر “محمود أمبدة” .

يذكرأن “الفيتوري” صاحب 25 عام، يمتلك خبرة كبيرة، فلقد سبق له خوض عدة تجارب بإنجلترا ، في نادي (الباروني)، الذي أسسته الجالية الليبية، في بريطانيا و منها انتقل ولعب في مدرسة (مانشستر سيتي)، ثم انتقل منها إلى نادي (سالفورد)، كما لعب في صفوف رديف (مانشستر يونايتد).