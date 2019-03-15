القبض على عصابة ليبية تمتهن تهريب المهاجرين غير الشرعيين في الفائدية

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

كشف النّاطق الرّسمي باسم مديرية أمن شحّات الملازم “حسن بوإكريم”، اليوم الخميس، أنّ مركز شرطة الفائدية التابع لمديرية أمن شحات، قد ألقى القبض على 14 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية، مشيراً إلى أن هؤلاء المهاجرين، قد تسللوا للبلاد بمقابل مبلغ مالي قيمته إثنى عشر ألف دينار مصري.

وأفاد “بوإكريم” بأن أعضاء الأمن قاموا بإعداد كمين محكم ، بعد ورود معلومات حول محاولة تهريب هجرة غير شرعية إلى مدينة بنغازي،إضافة على ذلك تم ضبط من قام بهذه العملية وهم شخصين ليبيين

وأكد الناطق الرسمي باسم مديرية أمن شحات أن “المهاجرين كانوا يتنقلوا من مكان إلى آخر، قاصدين مدينة بنغازي”.

مبيناً بأنه “تم ضبطهم في سيارة خاصة نوع “مازدا” والسيارة الأخرى نوع “مرسيدس” من قبل عناصر شرطة الفائدية .

وأضاف” بوإكريم” أنه “بعد التحقيق مع المضبوطين، اعترفوا بدخولهم للبلاد عن طريق التهريب، وبمقابل مادي، وأنهم كانوا يتنقلون من مدينة إلى أخرى، وآخر محطة لهم قبل ضبطهم كانت منطقة “خولان” جنوب مدينة الأبر”.

وأوضح “أبوإكريم” أن “مركز شرطة الفائدية، يقوم بمحاربة العصابات المارقة والخارجين عن القانون ومهربي البشر؛ للحدّ من هذه الظواهر السّلبية”.

لافتًا إلى أن “الأجهزة الأمنية والضّبطية، ستضرب بيد من حديد، لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلاد”. يذكر أن مركز شرطة الفائدية، ضبط خلال يناير وفبراير الماضيين، ثلاث عمليات تهريب لمهاجرين غير الشرعيين، دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة، بمساعدة مهربي البشر .