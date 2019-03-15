بعد حادثة الجمعة الماضية .. أمن شحات تعزز إجراءاتها الأمنية تحسبًا لأي طارئ الأجهزة الأمنية تعمل بشكل متوازي مع عملية التأمين، وذلك بتوجيه ضربات استباقية على نطاق واسع

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

كشفت مديريّة أمن شحات، أنها عززت من إجراءاتها الأمنية، اليوم الخميس على مداخل ومخارج المدينة، والسوق الشعبي بالمدينة، واتخذت العديد من التدابير الأمنية؛ تصديا لأي أعمال إرهابية، تستهدفهم خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن هذه التدابير الأمنية شكلت بعد الحادث الفاشل الذي أصاب السوق الشعبي بالمدينة الجمعة الماضية .

وهذا وشملت عملية التّأمين تعزيز التّواجد الأمني بمحيط سوق الجمعة، فضلاً عن تأمين مداخل المدينة، بواسطة رجال الأمن المدربين على التعامل مع الأحداث الطارئة والمفاجئة في أي وقت.

ونبهت المديرية بأنها تستعمل أجهزة للكشف عن المواد المتفجرة والتشويش عليها؛ للتعامل مع الأجسام الغريبة، بإضافة إلى أنها تمنع وقوف السيارات المجهولة، بالقرب من الأماكن المكتضة بالعامة وأماكن الازدحام، تخوفاً من تفخيخها.

وأوضحت المديرية بأن الأجهزة الأمنية تعمل بشكل متوازي مع عملية التأمين، وذلك بتوجيه ضربات استباقية على نطاق واسع ؛ لاستهداف الخلايا النائمة وجماعة الإخوان قبل أن يقوموا بأي عملية تخريبية.