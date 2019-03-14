ناقوس الخطر يدق طبرق .. تزايد مشاكل محطة التّحلية والدّولة غير مبالية تقديم المساعدة العاجلة قبل أن تتوقف المحطة حتى لاتصبح المدينة في أزمة مياه حقيقية

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

عقد رئيس المجلس التّسييري لبلدية طبرق “فرج بوالخطابيّة” مشاكل محطّة طبرق لتحلية المياه، مع مدير عام الشركة العامة، لتحلية المياه “النّاجي بوشناف” المشاكل التي تتعرّض لها محطّة طبرق، المصدر الوحيد للمياه بالمدينة.

وقد حضر الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس، كلا من مدير محطة تحلية المياه بطبرق، و وكيل ديوان البلدية ومدير فرع هيئة الرقابة الإدارية، ومدير مكتب أملاك طبرق ومدير مكتب التخطيط العمراني.

وقد ناقش رئيس تسييري طبرق، الأزمة المرتقبة بتوقف محطة التحلية، التي تحتاج لعمرة جسيمة، وصيانة عدد من الأجزاء المهمة .

وأكد تسييري طبرق، بأنه سيتواصل مع رئاسة الوزراء، والوزارات المختصة؛ لتقديم المساعدة العاجلة قبل أن تتوقف المحطة؛ حتى لاتصبح المدينة في أزمة مياه حقيقية، قد تعرض سكان المدينة للخطر.