“صحة الوفاق” والسفير الأوكراني يناقشان خلق شراكة في قطاع الصّحة بين البلدين

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

ناقش وزير الصّحة بحكومة الوفاق الوطني “أحميد بن عمر”، اليوم الخميس، بمدينة طرابلس مع السّفير الأوكراني “ميكولا ناهورني”، عددا من المواضيع التي تهم الطرفين، أبرزها خلق شراكة بين قطاعي الصحة في البلدين .

وأبدى السّفير الأوكراني، استعداد بلاده، للتعاون في مجال تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة الليبية، وتقديم الخدمات العلاجية، معبرًا عن ارتياح بلاده تجاه التزام ليبيا بتسديد ديون العلاج.

وأكّد، أن حجم الصّادرات الطّبية الأوكرانية إلى ليبيا، تزايدت بشكل ملحوظ، وبلغت 600 ألف دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.

من جهته، أعرب وزير الصحة بحكومة الوفاق، عن ترحيبه لفتح آفاق من التعاون المثمر والبنّاء مع مختلف المؤسسات الصّحية الأوكرانية.