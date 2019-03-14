رسميًا “الشريف” رئيسًا للأركان العامة للجيش و”جحا” معاوناً لشؤون التدريب

رسميًا “الشريف” رئيسًا للأركان العامة للجيش و”جحا” معاوناً لشؤون التدريب التأكيد على دور المؤسسة العسكرية في ترسيخ قيم ومبادئ الوطنية، والتزامها بعقيدة الولاء للوطن ووحدته وسلامة أراضيه

أخبار ليبيا 24 – خاص

نصّب رئيس المجلس الرئاسي، “فائز السراج”، الفريق الركن “محمد الشريف” رئيسا للأركان العامة للجيش، والفريق ركن سالم محمد أحمد جحا معاوناً لرئيس الأركان العامة لشؤون التدريب.

وجاء ذلك في مراسم عسكريّة أقيمت بمقر المجلس الرئاسي، اليوم الخميس، بحضور رؤساء الأركان الفرعية، وأمراء المناطق العسكرية، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ومدير إدارة الشرطة العسكرية، ومدير إدارة الاستخبارات، ورئيس لجنة التسليم والاستلام، وآمر الحرس الرئاسي.

وأكد “السراج” على دور المؤسسة العسكرية، في ترسيخ قيم ومبادئ الوطنية، والتزامها بعقيدة الولاء للوطن ووحدته وسلامة أراضيه.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى ما تمر به البلاد من مصاعب، تحتاج من الجميع بذل وتكاتف كل الجهود، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

من جهته، أكّد رئيس الأركان العامة “محمد الشريف”، العزم على العمل مع قيادات الجيش لتطوير القدرات، وبناء جيش ليبي موحد، يحمي الوطن، ويؤمن حدوده، ويصون كرامة مواطنيه.

وشدد “الشريف” على أهمية استيعاب التشكيلات المسلحة، وإتاحة الفرصة أمامها لخدمة بلدها من خلال المؤسسة العسكرية، موضحًا استعداد الجيش، لدعم مؤسسات وزارة الداخلية حتى يستتب الأمن.

يذكر أن رئيس الأركان العامة، قد تطرق لأهمية التعاون والتنسيق مع دول الجوار، لتأمين الحدود المشتركة، ومكافحة التنظيمات الإرهابية.

ويشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي، قد أصدر قرارا بترقية كل من “محمد الشريف” و”سالم جحا” إلى رتبة فريق ركن، وتكليف الأول بمنصب رئيس الأركان العامة وتكليف الثاني معاونا له.