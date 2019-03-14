ضبط “81” مجاهرا غير شرعيّ في بنغازي وإحالتهم لإيواء قنفوذة عدد المهاجرين الموجودين داخل مركز إيواء قنفودة، بلغ (166)من مختلف الجنسيات

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تسلّم مركز إيواء قنفوذة ،التّابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشّرعية، فرع بنغازي الكبرى “81” مهاجرًا غير شرعيّ من الإدارة العامّة للبحث الجنائي “الفصيل الثاني”.

وأكّد مسؤول الإعلام في جهاز مكافحة الهجرة “أمجد الورفلي” أنّ المركز تسلّم أمس الأربعاء “81” مهاجرا من مختلف الجنسيات، تم ضبطهم داخل مدينة بنغازي، خلال حملةٍ لإدارة البحث الجنائي في الأيام القليلة الماضية .

وأوضح “الورفلي” أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المهاجرين، وذلك بناءً على تعليمات مدير فرع بنغازي، مقدم “أشرف هويدي” .

وأكّد مسؤول الإعلام بالمركز، أنه سوف يتم الإفراج الفوري عن كل مهاجرٍ، تكون إجراءاته سليمة ورسميّة، إضافة إلى التأكّد من التحاليل الطبية فيما يخص الأمراض السارية .

وأثنى على مجهودات الإدارة العامّة للبحث الجنائي، لافتًا إلى أنّ عدد المهاجرين الموجودين داخل مركز إيواء قنفودة، بلغ (166)من مختلف الجنسيات (العربية، والأفريقية، والآسيوية.)