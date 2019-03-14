إعلام أمن بنغازي يفنّد ما شاع بخصوص واقعة في المدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

فنّد المكتب الإعلامي بمديريّة أمن بنغازي، الأخبار المتداولة على صفحات مواقع التّواصل الاجتماعي، بخصوص حادثة وقعت اليوم الخميس وهي العثورعلى جثتين لأب وابنه في مدينة بنغازي.

وأوضح المكتب الإعلامي ــ في بيان رسمي له ــ أن هذه الخبر عاري عن الصّحة تمامًا، لافتًا إلى أنه لم يتم تسجيل أيّ بلاغ بشأن العثور على أي جثة في المدينة .

وأكّد المكتب أنّ الظّروف الأمنية حاليًا شبه ممتازة، وتحسنت بنسبة “80 %”، علما بأن هناك قضايا جنائية سُجلت ولكن لم يتم القبض على مرتكبيها.

وطالب المكتب الإعلامي، كافّة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وصفحات التواصل الاجتماعي، بعدم نقل الأخبار إلا عن طريق مكتب المديرية .