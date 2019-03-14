هُبُوطٌ اضطِرَارِيٌّ فِي مَطَارِ إنطَاليا بِسببِ شِجارِ ليبيين

هُبُوطٌ اضطِرَارِيٌّ فِي مَطَارِ إنطَاليا بِسببِ شِجارِ ليبيين كابتن الطّائرة اضطرّ للهبوط بالطّائرة في مطار إنطاليا؛ نظرًا لعدم توقف الشجار وخوفًا على حياة باقي المسافرين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد شهود عيان أن هناك شجار نشب بين اثنين من المسافرين الليبين، على متن الرّحلة المتّجهة من مطار أتاتورك الدّولي بتركيا، إلى مطار معيتيقة بطرابلس، صباح اليوم الخميس.

وأوضح الشّهود أنّه أثناء الرّحلة الاعتيادية ،على خطوط طيران البراق إلى دولة تركيا، حدثت مشاجرة بين اثنين من المسافرين، الأمر الذي تطلب تدخل طاقم الطائرة وعنصر الأمن لفكّ الشّجار، وكانت الطّائرة في ذلك الوقت فوق أجواء مدينة “إنطاليا” التركية .

وذكر الشّهود أنّ كابتن الطّائرة اضطرّ للهبوط بالطّائرة في مطار إنطاليا؛ نظرًا لعدم توقف الشجار وخوفًا على حياة باقي المسافرين، وسُلّم المتشاجران إلى السّلطات التركية.

وأشار الشّهود إلى أنه بعد ذلك أكمل الكابتن الرحلة إلى مطار معيتيقة الدولي بسلام، وتمّ إبلاغ مصلحة الطيران المدني بالخصوص، وكذلك سلطات مطار معيتيقة الدّولي .