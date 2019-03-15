شباب الجبل يلحق بالصداقة أول هزيمة

أخبار ليبيا24- خاص

حقق فريق شباب الجبل الفوز على جاره الصداقة 1-0 في دربي قورينا وألحق به أول خسارة هذا الموسم في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا في الجولة 9 من مسابقه الدوري الليبي لكرة القدم.

هدف شباب الجبل الوحيد جاء عن طريق لاعب الوسط أنس الورفلي في الدقيقة 21 من زمن اللقاء، وجاءت المباراة متوسطة المستوى وكان شباب الجبل الأفضل في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تراجع شباب الجبل بغية المحافظة على النتيجة ولاحت للصداقة فرصة مؤكدة حين انفرد المحترف إبراهيما كولوبالي في الدقيقة 69 بحارس شباب الجبل لكنه أضاع الفرصة بسهولة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد شباب الجبل إلى 15 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد الصداقة عند 14 نقطة في المركز السادس.