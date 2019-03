كشف غموض ظاهرة غريبة في القطب الجنوبي!

ظلت مجموعة من الجبال الجليدية الخضراء المكتشفة في جميع أنحاء القارة القطبية الجنوبية خلال السنوات الأخيرة، لغزا محيرا بالنسبة للباحثين.

والآن، اقترح باحثو جامعة واشنطن أن اللون الزمردي المتدرج ناجم عن وجود أكاسيد الحديد في غبار الصخور القادمة من البر الرئيس للقارة القطبية الجنوبية.

