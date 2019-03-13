لجنة البيئة بمؤسّسة النّفط تعترفُ بوجود تلوثٍ بيئيٍّ في الواحات

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

قامت لجنة البيئة المكلّفة من قبل المؤسّسة الوطنيّة للنفط، بشأن إعداد دراسة شاملة على مناطق الواحات وهن (جالو وأوجلة وإجخرة) والحقول المجاورة لها وسيكون عرض نتائجها بعد سنتين من مباشرة أعمالها.

وأكدت الدراسة، على وجود تلوث بيئي منبعث من عمليات إنتاج النفط، واستعرضت مدى تأثير هذه المواد على التربة والمياه والنباتات، وأخطرها المواد المشعة، والتي تسببت في مرض السرطان.

وخلصت الدارسة إلى أن هذه المواد الناتجة عن العمليات النفطية، لها تأثير فقط يكون على الهواء الجوي والنباتات، مبينةً أن تلوث المياه الجوفية، يتسبب فيه أهالي مدينة جالو بواسطة المياه السوداء التي ترمى على سطح الأرض.

وأشارت اللجنة، إلى أنه لم يتم تسجيل أي نتيجة خلال الدراسة، لتسرب المياه المصاحبة للعمليات النفطية إلى المياه الجوفية بالواحات.

هذا وعلق عدد من النشطاء على هذه الدراسة، حيثُ عبروا عن عدم رضاهم، لما خلصت له اللجنة، معتبرين أنها شُكلت من قبل مؤسسة النفط، وتعمل على توظيف المخرجات لصالح المؤسسة، ومطالبين بلجنة محايدة دولية يتم تكليفها للقيام بمثل هذه الدراسات.