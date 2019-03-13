باشاغا : حكومة الوفاق راضية عن لقاء السّراج وحفتر الوزارة تهدف إلى تمكين مديريات الأمن من أداء مهامها، وتفعيل مراكز الشرطة بها، والقضاء على كافة أنواع الفساد الإداري والمالي

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

عبّر وزير الدّاخليّة في حكومة الوفاق، “فتحي باشاغا”، عن رضا حكومة الوفاق الكامل بنتائج ومخرجات لقاء أبوظبي، خلال الأيام الماضية، باعتباره أمل الليبيين في توحيد مؤسسات الدّولة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وجاء ذلك خلال اجتماع “باشاغا”، أمس الثّلاثاء، مع سفراء دول الاتّحاد الأوروبي، والقائمين بأعمال هذه السّفارات لدى ليبيا، بمقر رئاسة الوزراء بطرابلس. وأكد “باشاغا”، أن الوزارة تهدف إلى تمكين مديريات الأمن من أداء مهامها، وتفعيل مراكز الشّرطة بها، والقضاء على كافة أنواع الفساد الإداري والمالي، داخل إداراتها وأقسامها ومكاتبها.

وأضاف أن الوزارة استحدثت مكتبين للطفل والأسرة والمرأة؛ حفاظًا على حقوقهم، ولبناء أسرة سعيدة بعيدة عن جميع المشاكل الاجتماعية، منوهًا بالقول “لقد أولينا اهتمامًا كبيرًا بأمن كافة مناطق ليبيا، خاصة المنطقة الجنوبية، باعتبارها جزءًا لايتجزأ من الأراضي الليبية، مع ضرورة إعطاء الجنوب كافة الإمكانيات؛ حتى تتمكن مديرياته من القيام بعملها على أكمل وجه؛ لمكافحة ظواهر التهريب بكافة أنواعه، والاتجار بالبشر، والحدّ من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والمخدرات والمؤثرات العقلية.