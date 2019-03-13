بعثة الأمم المتّحدة لدى ليبيا تبحث كيفيّة تلبية احتياجات نالوت

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أخبار ليبيا 24 – خاصّ

بحثت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ببعثة الأمم المتحدة، للدعم في ليبيا “ستيفاني وليامز”، اليوم الأربعاء، مع عميد بلدية نالوت “عادل عسكر”، كيفية تقديم الدعم لتلبية احتياجات القطاعات بالبلديّة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بحضور ممثلين عن مدينة نالوت، أثناء الزيارة التي قامت بها “وليامز” للمدينة، والتي تعد أوّل زيارة لمسؤول رفيع المستوى من البعثة.

وقالت “وليامز”، إن “بعد عودة البعثة إلى ليبيا أصبح باستطاعتنا، التواصل مباشرة مع جميع مكونات المجتمع الليبي، وهذه الزيارة هي المحطة الأولى في جولة أقوم بها على عدد من المدن والبلدات”.

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