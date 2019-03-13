سلامة في الرجمة مجدداً … تعرف علي التفاصيل وجاءت زيارة سلامة عقب الاتصال الأخير بينه وبين حفتر اليومين الماضيين وبحث معه الترتيب للاتفاق المبرم الأخير في دولة الأمارات

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة مساء اليوم الأربعاء إلى مقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة تلبية لدعوة القائد العام المشير “خليفة حفتر” .

وبحث القائد العام للقوات مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية .

وجاءت زيارة سلامة عقب الاتصال الأخير بينه وبين حفتر اليومين الماضيين وبحث معه الترتيب للاتفاق المبرم الأخير في دولة الأمارات، والذي يهدف إلى الوصول لاتفاق سياسي من خلال اجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية.

يشار إلى أن مصادر سياسية ليبية كشفت إن “حفتر” أبلغ “سلامة”، قبل عقد لقاء أبو ظبي، أن ”الجيش سيدخل العاصمة طرابلس عاجلًا أو آجلًا“، وفقاً لموقع ”إرم نيوز” .

وأكدت المصادر المقربة من القيادة العامة، وفقا للموقع الإماراتي، أن سلامة أراد أن يستبق الأمور فضغط على رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لعقد لقاء أبوظبي مع المشير حفتر.

وأضافت أن سلامة لمس تذمر السراج من الميليشيات وتدخلها في كل شيء، ورغبته بإيجاد مخرج يحفظ به ماء وجهه، والاستمرار بدور سياسي في المستقبل، فضلًا عن إدراكه أن سيطرة الجيش على مناطق الجنوب وحقول النفط فيها تعني بطريقة غير مباشرة سيطرته على العاصمة طرابلس.

وعرض حفتر على سلامة حلين لا ثالث لهما للميليشيات التي تسيطر على العاصمة هما: حل جميع المليشيات والتحاق من يرغب منهم بالجيش والمؤسسات الأمنية فرادى وليس كمجموعات، وسيعاملون بحسب شهاداتهم، أما المتورطون بجرائم قتل وجرائم اقتصادية فستتم محاكمتهم إن لم يغادروا البلاد.