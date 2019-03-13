صالح يثني على جهود دولة المغرب تجاه رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي

صالح يثني على جهود دولة المغرب تجاه رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل رئيس مجلس النواب المملكة المغربية الحبيب المالكي نظيره الليبي المستشار عقيلة صالح صحبة رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري، وسعادة سفير ليبيا لدى المملكة المغربية عبد المجيد سيف النصر بمقر مجلس النواب المغربي بالعاصمة الرباط.

ورحب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بتدخل ملك والمغرب والحكومة المغربية في المساعدة لحلحلة الأزمة الليبية والدعم تجاه رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي حتى يستطيع طرد الإرهابيين من الوطن.

وحيا صالح جهود المملكة المغربية في دعم الليبيين للخروج من أزمتهم الحالية، منوهًا على أهمية التواصل بين البلدين والشعبين الشقيقين عن طريق البرلمانين المغربي والليبي .

وثمن عالياً جهود الملك وحكومته والشعب المغربي على دعمهم المعروف والموصول للشعب الليبي .

من جانبه، عبر رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية عن سعادته بهذه الزيارة،مؤكداً على حرصه الشديد باستقرار ليبيا وأن المغرب لن تدخر جهداً في دعم الشعب الليبي لنيل أمنه واستقراره.

الجدير بالذكر أن فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له قد وصل إلى العاصمة المغربية الرباط للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.