الملاكمة الليبية تستعد للبطولة العربية

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

يواصل منتخب ليبيا للملاكمة، معسكره التدريبي فى مدينة إزوارة، استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية الثانية، لفئة الكبار التي تنطلق بالعاصمة السودانية الخرطوم في الـ 16 من شهر مارس الجاري.

وقال مدرب منتخب ليبيا “شكري بن زبلح”، لـ”أخبار ليبيا 24″، إنّ التّدريبات ستقام على فترتين، في الصباح تدريب ولياقة، وفي المساء تدريبا متمثلة في إقامة منازلات بنادي الجزيرة.

وأضاف “بن زبلح”، أنّ المعسكر ممتاز، وكلّ شيء متوفّر، متقدمًا بالشّكر لكلّ من ساندهم وقدم لهم يد العون.

وسيشارك المنتخب الليبي، في البطولة العربية بخمسة ملاكمين، وهم “سعد الفلاح، وعبد الباسط بلخير، ومحمد بلخير، ومحمد حافظ وإمحمدالمقصبي”.

هذا ويشرف على تدريبات المنتخب، كلّا من “شكري بن زبلح” و”نوري سعيد”.