إحباط محاولة سرقة بعض الأغنام بمنطقة الظهر الحمر هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن عناصر التحريات بقسم البحث الجنائي الظهر الحمر من القبض على شخصان يقومان بسرقة الأغنام وتهريبها إلى خارج المنطقة .

وأكدت معلومات وتحريات قسم البحث ورود معلومات اعتزام اثنين من العناصر الإجرامية بسرقة بعض الأغنام من منطقة الظهر الحمر وتهريبها إلى وادى الشواعر، حيث تم العثور عليها وتسليمها إلى صاحبها .

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وإجهاض مخططات العناصر الإجرامية الخطرة القائمة على نقل وتهريب والسرقة عبر المنافذ المدينة بأساليب مختلفة والعمل على ملاحقتهم.

وأشار قسم البحث الجنائي إلى أن البحث والتحرى لازال جارى عن العناصر الإجرامية التى قامت بسرقة الأغنام .