آمر منطقة طبرق العسكريّة يؤكّد على ضرورة فرض هيبة الدّولة على منافذ البلاد

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

ناقش آمر منطقة طبرق العسكريّة، رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لواء “هاشم بورقعة”، اليوم الأربعاء، مع إدارة ميناء طبرق البحري التجاري، وضع الميناء أمنيًا؛ وذلك لفرض هيبة الدولة الليبية على هذا المنفذ.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسّع حضره رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق “فرج بوالخطابية”، ومديرأمن منفذ ميناء طبرق، وعدد من إدارات الجوازات والمناولة وشركة الإنقاذ البحري.

وأكد “بورقعة”، على ضرورة فرض الهيمنة والهيبة على منافذ إمساعد البري، وطبرق الجوي والبحري والجغبوب، منبهًا على عدم خروج أي مواد من الميناء، إلا عن طريق مدير أمن المنفذ البحري.

ولفت “بورقعة”، إلى أنّ قوّات الجيش سوف تدخل في حال تم طلب ذلك؛ لأن المنفذ يتبع وزارة الداخلية، مطالبًا بفرض القوة والضرب بيد من حديد، على الخارجين عن القانون الذين يحاولون تشويه الميناء أو فرض سيطرتهم عليه من أجل أغراضهم الخاصة، في جلب المواد الممنوعة عن طريق الميناء ومحاولة إخراجها بالقوة.

وشدّد آمر منطقة طبرق العسكرية، على ضرورة إتلاف أي مواد ممنوعة، تصل الميناء بطرق ملتوية، وذلك داخل الميناء لأن خروجها قد يسبب أمراضًا لدى الشعب الليبي، مؤكدًا أنه يجب التعامل بالمثل في كل المنافذ مع الدول المجاورة، التي لم يحددها خلال الاجتماع.