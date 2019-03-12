القبض على مهاجرين غير شرعيين من السودان بالواحات
أخبار ليبيا 24 – خاص
قامت الشرطة العسكرية الواحات بالقبض على مهاجرين غير شرعيين في المثلث الحدودي بين ليبيا ومصر والسودان .
ووتم القبض على المهاجرين بعد البلاغ الوارد من قبل مكتب الاستخبارات العسكرية الواحات عن تحرك سيارتين من اتجاه الجنوب تحمل على متنها “17” مهاجر غير شرعي يحملون الجنسية السودانية .
وتمت علمية القبض بالتعاون مع مكتب التحري والقبض ومساندة شرطة أوجلة .
يشار إلى أن تعاون مستمر بين الأجهزة الأمنية في مناطق الواحات لضبط الشارع العام ومكافحة كافة الظواهر السلبية ومن أهمها الهجرة غير الشرعية التي تتوغل في المجموعات الإرهابية .