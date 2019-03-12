لجنة توطين العلاج بطبرق ترسل عدد من مرضى الأورام لجمهورية مصر

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي أن لجنة العلاج المركزية بالمركز قامت بإرسال ” 6 ” مرضى إلى جمهورية مصر العربية لإجراء أشعة المسح الذري هناك .

وأكد رئيس اللجنة الدكتور فرج الجالي أن الحكومة المؤقتة تكفلت بمصاريف السفر والإقامة والعلاج للمرضى ومرافقيهم، ورسوم التصوير النووي، وذلك لكون هذه الصورة غير متوفرة في ليبيا.

وأوضح الجالي – لأخبار ليبيا 24 – أن هذه الرحلة تعتبر الثانية على التوالى لنقل مرضى أورام من مدينة “المرج، وأجدابيا، وطلميثه، وسلينه، وتوكرة ” وذلك بعد تحديد هذه الحالات عن طريق أخصائي الأورام، وهم من بين المترددين على مركز طبرق الطبي.

وأكد أن رحلة العلاج بجمهورية مصر ستستمر لمدة أسبوع لإجراء الفحوصات اللازمة، وبعد ذلك تتكفل الدولة ببقية علاجهم داخل ليبيا، وذلك ضمن برنامج توطين العلاج بالداخل .

وأضاف، أن قيمة الصورة والسفر والعلاج 5500 دينار للمريض الواحد، تدفع بالدينار الليبي وهو مبلغ بسيط مقابل سفر المريض على نفقته الخاصة، منوهًا إلى أن ذلك يعتبر من أفضل العروض التي قدمت لهم.