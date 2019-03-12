بعد مرور 5 سنوات.. مواطن من طبرق يسلم سيارتين تايوتا إلى ميناء درنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مدير ميناء درنة البحري إبراهيم لياس، أمس الاثنين، باستلام عدد 2 سيارة من المواطن أحمد الناجي عبدالسلام، وذلك خلال محضر استلام وتسليم.

وأوضح المحضر، أن السيارتين نوعهما “تويوتا هاي لوكس” لونهما أبيض، من موديل العام 2013، وهما في حالة جيدة.

من جهته، قال المواطن أحمد الناجي وهو من مدينة طبرق ويعمل مخلص جمركي، لـ”أخبار ليبيا 24″، إن “نهاية العام 2012 وصلت على متن سفينة عدد 4 سيارات خاصة بالمدراء السياديين بميناء درنة، وقام أخي حينها بتسليم سيارتين صغيرتين، واحتفظنا بالاثنين الأخريات، ووضعناهن داخل جراج خاص بنا.”

وأضاف الناجي، أن هناك اتصالات جرت خلال الفترة الماضية مع إدارة ميناء درنة لغرض استلام السيارتين واتفقنا على يوم محدد لذلك، بحضور مدير عام ميناء درنة والذي استلم السيارتين وهما بحالة جيدة بعد أن تم المحافظة عليهما لمدة 5 سنوات .