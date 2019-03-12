“حفتر” لـ”سلامة” قوات الجيش ستدخل لطرابلس قريبًا

سلامة لمس تذمر السراج من الميليشيات وتدخلها في كل شيء، ورغبته بإيجاد مخرج يحفظ به ماء وجهه، والاستمرار بدور سياسي في المستقبل

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أخبار ليبيا 24 – خاص

كشفت مصادر سياسية ليبية إن قائد الجيش المشير “خليفة حفتر” أبلغ المبعوث الدولي للأمم المتحدة إلى ليبيا “غسان سلامة”، قبل عقد لقاء أبو ظبي، أن ”الجيش سيدخل العاصمة طرابلس عاجلًا أو آجلًا“، وفقاً لموقع ”إرم نيوز” .

وأكدت المصادر المقربة من القيادة العامة، وفقا للموقع الإماراتي، أن سلامة أراد أن يستبق الأمور فضغط على رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لعقد لقاء أبوظبي مع المشير حفتر.

وأضافت أن سلامة لمس تذمر السراج من الميليشيات وتدخلها في كل شيء، ورغبته بإيجاد مخرج يحفظ به ماء وجهه، والاستمرار بدور سياسي في المستقبل، فضلًا عن إدراكه أن سيطرة الجيش على مناطق الجنوب وحقول النفط فيها تعني بطريقة غير مباشرة سيطرته على العاصمة طرابلس.

وعرض حفتر على سلامة حلين لا ثالث لهما للميليشيات التي تسيطر على العاصمة هما: حل جميع المليشيات والتحاق من يرغب منهم بالجيش والمؤسسات الأمنية فرادى وليس كمجموعات، وسيعاملون بحسب شهاداتهم، أما المتورطون بجرائم قتل وجرائم اقتصادية فستتم محاكمتهم إن لم يغادروا البلاد.

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