مصدر أمني : تفاصيل واقعة السلماني مازالت غامضة
أخبار ليبيا 24 – خاص
أكد مصدر أمني بمديرية أمن بنغازي وقوع انفجار جراء سقوط صاروخين بمفترق شارع البث، بمنطقة السلماني الشرقي في بنغازي .
وأوضح المصدر – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن التفجير أسفر عن وقوع أضرار بشرية ومادية، لافتًا إلى أن عدد المصابين أربعة أشخاص وإصاباتهم خفيفة إضافة إلى أضرار ببعض المركبات الآلية في السيارات المركونة بالمكان .
وذكر أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث وتلقوا الإسعافات اللازمة، وغادروا المستشفى على الفور .
وكشف المصدر إلى أن الهندسة العسكرية مازالت في عين المكان، لمعارفة تفاصيل الحادث، وإلى الآن لم يتم التعرف على نوع الصواريخ ولا مكان خروجه .
وأفاد المصدر أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تعمل الآن لمعرفة لمعرفة تفاصيل الحادث .