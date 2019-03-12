أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر أمني بمديرية أمن بنغازي وقوع انفجار جراء سقوط صاروخين بمفترق شارع البث، بمنطقة السلماني الشرقي في بنغازي .

وأوضح المصدر – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن التفجير أسفر عن وقوع أضرار بشرية ومادية، لافتًا إلى أن عدد المصابين أربعة أشخاص وإصاباتهم خفيفة إضافة إلى أضرار ببعض المركبات الآلية في السيارات المركونة بالمكان .

وذكر أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث وتلقوا الإسعافات اللازمة، وغادروا المستشفى على الفور .

وكشف المصدر إلى أن الهندسة العسكرية مازالت في عين المكان، لمعارفة تفاصيل الحادث، وإلى الآن لم يتم التعرف على نوع الصواريخ ولا مكان خروجه .

وأفاد المصدر أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تعمل الآن لمعرفة لمعرفة تفاصيل الحادث .