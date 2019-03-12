شركة هاليبورتون النفطية تقرر عودة أعمالها بالمواقع التابعة لشركة الخليج

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان، اليوم الثلاثاء، مع مدير شركة هاليبورتون ليبيا محمد بالقاسم، عودة الأخيرة لاستئناف أعمالها بحقول ومواقع الخليج.

وأكد بالقاسم، حرصهم على استئناف أعمالهم وتقديم خدماتهم لشركة الخليج العربي للنفط لما لها من أهمية وثقل في قطاع النفط الليبي والعربي.

وأضاف بالقاسم، أن شركة هاليبورتون قررت العودة بعد استقرار الوضع الأمني.

يشار إلى أن شركة هاليبورتون هي شركة خدمات نفطية وتقدم عدة خدمات، مثل التسميت وسوائل الحفر والتسجيلات الإلكترونية للآبار ومضخات الإنتاج ومعدات الحفر المائل ورؤوس الحفر.

الجدير بالذكر أن شركة هاليبورتون أوقفت أعمالها البرية في ليبيا عام 2014، ومع بداية عام 2018 قام وفد من الشركة بزيارة بعض الحقول والمواقع التابعة لشركة الخليج العربي للنفط لإجراء المسح الأمني وحصر المعدات وبحث إمكانية استئناف أعمالها، ومع بداية عام 2019 قررت الشركة العودة وترتيب استئناف عملها بشكل تدريجي.