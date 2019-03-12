تعليمات صارمة لمدير أمن بنغازي بمحاربة ظاهرة معاكسات البنات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز اليوم الثلاثاء عن انطلاق حملة ضد ظاهرة المعاكسة للفتيات أمام مختلف المدارس في المدينة .

وأصدر عبد العزيز تعليماته بتكليف كلاً من مساعد الشؤون الأمنية عقيد بالقاسم العريبي، و رئيس قسم شرطة النجدة مقدم جمال العمامي بمعاقبة الشباب اللذين يتجمعون أمام المدارس والجامعات لمنع ظاهرة المعاكسات والتعرض للطالبات .

وأوضح عبد العزيز في تعليماته بضرورة معاقبة المقبوض عليه بالحلاقة صفر “أصلع” والإيداع في الحجز، حتى حضور ولي أمر المعني أو من ينوب عنه والتوقيع على تعهد بعدم تكرار هذا الأمر الفعل المشين .

وشدد مدير الأمن على ضرورة البدء في هذه الحملة في أقرب وقت حتى القضاء عليها.

يشار إلى أن محاربة المعاكسات لا تقل أهمية عن محاربة المخدرات لأن في محاربتها ليس حفاظاً على العقول وحسب بل وحفاظاً على الأخلاق والأعراض والمجتمعات فلا تستقيم عقول بلا أخلاق ولا تستقيم أخلاق بلا إيمان .