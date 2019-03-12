بسبب إبداء رأيه بخصوص “التعليم الديني”…القبض على محامٍ في طرابلس

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أدانت حركة “تنوير” اعتقال المحامي مصطفى أحمد حدود، 53 سنة ، بعد مشاركته في ندوة حول التعليم الديني والمدارس الدينية في مدينة تاجوراء يوم الأربعاء الماضي.

وأشارت الحركة في بيان لها إلى أنه تم اعتقال حدود والقبض عليه من قبل “الغرفة المشتركة تاجوراء” أثناء الندوة، نتيجة إبداء رأيه الحر حول فكرة التعليم الديني ومدى جدواها.