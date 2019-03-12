بسبب إبداء رأيه بخصوص “التعليم الديني”…القبض على محامٍ في طرابلس
أخبار ليبيا24
أدانت حركة “تنوير” اعتقال المحامي مصطفى أحمد حدود، 53 سنة ، بعد مشاركته في ندوة حول التعليم الديني والمدارس الدينية في مدينة تاجوراء يوم الأربعاء الماضي.
وأشارت الحركة في بيان لها إلى أنه تم اعتقال حدود والقبض عليه من قبل “الغرفة المشتركة تاجوراء” أثناء الندوة، نتيجة إبداء رأيه الحر حول فكرة التعليم الديني ومدى جدواها.
وحملت حركة “تنوير” سلامة المحامي مصطفى حدود الشخصية لكل من حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي ووزارة التعليم وكل شخص مسؤول في موضع مسؤولية، مطالبة فوراً بإطلاق سراحه.
وأفادت مصادرنا أنه قد تم توجيه تهمة الإلحاد والردة من قبل الجهة التي قبضت عليه، والتي قامت بتعذيبه وضربه، ومنع أهله وذويه من الاتصال به والتواصل معه.
وأضافت المصادر أن هذه الندوة كانت بتنظيم من مراقبة تعليم تاجوراء، وكانت تحت عنوان “المؤتمر العلمي الثاني للمعلمين”، وكانت بحضور وزير التعليم “عثمان عبد الجليل” وعدد من الشخصيات البارزة، ومع ذلك، فقد تم اعتقال المحامي دون أي ردة فعل، وذلك فقط بسبب إبداء رأيه، والتعبير عنه.