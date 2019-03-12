بوعقيلة يعود بالأهلي بنغازي لصدارة مجموعته الأولى 

أخبار ليبيا24- خاص

حقق الأهلي بنغازي فوزاً مثيراً أمس الإثنين على ملعب شهداء بنينا بعد أن قلب تأخره بهدفين لهدف الى فوز 3-2 على حساب الأنوار في الجولة 9 من منافسات المجموعة الأولى .

تقدم الأنوار عن طريق مهاجمه العائد من الإصابة فتحي الفزاني في الدقيقة 34 وعدل الأهلي النتيجة بواسطة مدافعه أحمد أهويدي في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وكثف الأنوار من ضغطه في الشوط الثاني وخطف هدف ثاني بواسطة محمد عبد السلام في الدقيقة 50 .