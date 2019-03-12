بوعقيلة يعود بالأهلي بنغازي لصدارة مجموعته الأولى
أخبار ليبيا24- خاص
حقق الأهلي بنغازي فوزاً مثيراً أمس الإثنين على ملعب شهداء بنينا بعد أن قلب تأخره بهدفين لهدف الى فوز 3-2 على حساب الأنوار في الجولة 9 من منافسات المجموعة الأولى .
تقدم الأنوار عن طريق مهاجمه العائد من الإصابة فتحي الفزاني في الدقيقة 34 وعدل الأهلي النتيجة بواسطة مدافعه أحمد أهويدي في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.
وكثف الأنوار من ضغطه في الشوط الثاني وخطف هدف ثاني بواسطة محمد عبد السلام في الدقيقة 50 .
وعاد الأهلي للسيطرة على اللقاء وكثف من هجماته ونجح في الوصول لشباك منافسه عن طريق مدافعه ” أبوبكر بوعقيلة ” في الدقيقة 82 ليعود اللاعب ذاته ويخطف هدف الفوز لفريقه في آخر دقيقة المباراة.
هذا الفوز أعاد الأهلي بنغازي إلى صدارة المجموعة برصيد 21 نقطة بعد أن تركها لساعات لمنافسه التقليدي النصر بينما لايزال الأنوار في آخر ترتيب المجموعة من دون أي نقطة.